سفير مملكة البحرين لدى الاتحاد السويسري ينقل تحيات القيادة الحكيمة الى الرئيس السويسري بيرن في 23 يناير / بنا / نقل سعادة الدكتور محمد عبد الغفــار، سفير مملكة البحرين لدى الاتحاد السويسري، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى فخامة السيد آلان بيرسيه رئيس الاتحاد السويسري.



جاء ذلك ضمن الاحتفال الذي أقيم في بيرن بمناسبة العام الميلادي الجديد 2018 لرؤساء البعثات المعتمدين لدى سويسرا، متمنيا سعادة السفير ان يعم العالم الأمن والاستقرار والسلام.

من جانب آخر، عقد سعادة الدكتور محمد عبدالغفار أثناء تواجده في بيرن لقاءً ثنائيا مع سعادة السيدة باسكال بايريسفيل Pascale Baeriswyl وزيرة الدولة ورئيسة إدارة الشؤون السياسية في الخارجية السويسرية، حيث تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري وسبل تعزيزها وتوطيدها، والتأكيد على أهمية تفعيل مذكرات التعاون والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الهامة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إلى سويسرا في مايو 2016، والتي ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الصديقين.



ن.ف/ع ع



بنا 1311 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 128 اخر تحديث : 2018/01/23 - 40 : 07 PM