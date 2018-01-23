آل عصفور يبحث مع رئيس بلدي الشمالية آفاق الشراكة المجتمعية المنامة في 23 يناير / بنا / استقبل رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور في مكتبه رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية السيد محمد خليفة بو حمود.



وخلال اللقاء أكد آل عصفور أن مجلس الأوقاف الجعفرية حريص على مد جسور التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات وقد وضع تنمية الوقف ضمن استراتيجيته كأولوية من خلال المشروعات الوقفية التنموية التي تنوي الإدارة تدشينها لا سيما المشروعات في المحافظة الشمالية والتي تسهم في خدمة الوطن وتعود بالخير على المجتمع وتسهم في تنمية العائدات الوقفية للجهات الموقوفة عليها.



وأشار إلى أن إدارة الأوقاف الجعفرية حريصة على تنفيذ المشروعات التي تنسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي أكد خلالها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على بذل المزيد من الجهود للتنمية والتطوير لتحقيق مصلحة المواطن، كما تحرص الإدارة على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للوزارات والأجهزة الحكومية إلى العمل على تنمية مصادر إيراداتها وجذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المستثمرين، وكما أكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية المشاريع المستدامة ومبادئ التنافسية والعدالة في الانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية.



وقال آل عصفور "بلا شك أن الإدارة حريصة كذلك على أن تأخذ دوراً مهماً في تنفيذ المبادرات الوطنية التي أعلن عنها معالي وزير الداخلية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لترسيخ الهوية الوطنية".



ومن جانبه أعرب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية السيد محمد خليفة بو حمود عن خالص تقديره للتعاون الذي أبداه رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور، مؤكدًا أن المجلس البلدي على أتم الاستعداد لتعزيز وتوثيق التعاون لخدمة الأهالي ورعاية دور العبادة.



وأشار بو حمود إلى أن المجلس كذلك حريص على تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة ولا سيما إدارة الأوقاف الجعفرية، معربًا عن استعداده للتعاون مع الإدارة لتنفيذ المبادرات ذات الطابع الوطني والتي تسهم بتحقيق التنمية الحضرية وتعزز الهوية الوطنية.





خ ب ف/ع ذ



بنا 1308 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 128 اخر تحديث : 2018/01/23 - 21 : 04 PM