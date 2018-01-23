رئيس هيئة الأركان يرعى حفل افتتاح الدورة القضائية التأسيسية السابعة للضباط في أعمال النيابة العسكرية‎ المنامة في 23 يناير/بنا/ تحت رعاية سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان أقيم صباح اليوم، حفل افتتاح الدورة القضائية التأسيسية السابعة للضباط في أعمال النيابة العسكرية، وذلك في القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، ويشارك في هذه الدورة عدد من الضباط المنتسبين للهيئات القضائية العسكرية للدول الشقيقة (المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية، دولة الكويت)، إضافة إلى مشاركة ضباط من منتسبي جهات الضبط القضائي العسكري في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني.



وألقى سعادته كلمة رحب فيها بجميع المشاركين من القوات المسلحة الشقيقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك الضباط المشاركين من جهات الضبط القضائي العسكري في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني، متمنياً أن تحقق هذه الدورة كافة الأهداف المنشودة منها وأن تعمل على زيادة الحصيلة القانونية للضباط المشاركين، شاكراً ومقدراً كافة الجهود التي يتم بذلها من قبل رئيس وأعضاء القضاء العسكري في عقد الدورات القضائية والقانونية بشكل دائم.



وتقدم سعادته بجزيل الشكر والتقدير لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع على دعمه اللامحدود للقضاء العسكري وتسخيره كافة الإمكانيات البشرية والمادية في إنجاح هذه الدورة القضائية العسكرية، كما دعا سعادته كافة الضباط المشاركين في الدورة إلى بذل المزيد من الجهد في الاستفادة من برنامج الدورة وبما يتضمنه من مواضيع نظرية وعملية.



ودأب القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين على تنظيم العديد من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ضباط ، وضباط صف، وأفراد) وذلك في نطاق العمل القضائي والقانوني وذلك منذ عام 2007م، كما أن القضاء العسكري يعد صاحب الريادة ومنذ عام 2002م في مجال تدريب كليات الحقوق في المملكة والمساهمة في تزويدهم بالمهارات القانونية والعملية.



علماً بأن الدورة القضائية العسكرية السابعة في أعمال النيابة العسكرية العربية تتضمن تدريباً عملياً ونظرياً على إجراءات الضبط القضائي وإجراءات التحقيق وإجراءات المحاكمة العسكرية، إلى جانب محاضرات عملية ونظرية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات القانونية والقضائية في البحرين.



أ.ا.ش/خ.س



بنا 1211 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/01/23 - 19 : 03 PM