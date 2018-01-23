محافظ العاصمة يشيد بالنجاح الباهر لاحتفالات العاصمة بالأعياد الوطنية المنامة في 23 يناير /بنا/ نوه معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بان النجاح الباهر الذي شهده احتفال محافظة العاصمة وأمانة العاصمة بالأعياد الوطنية والذي أقيم في 15 ديسمبر 2017م في مشروع "واتر جاردن ستي" قد حظي بدعم ورعاية 28 جهة من القطاع الخاص، مؤكداً ان القطاع الخاص له دور كبير في تغطية تكاليف الاحتفال الذي وصف بأنه الأضخم على مستوى المحافظة وشهد مشاركة شعبية وجماهيرية واسعة، مشيداً بحرص تلك الجهات على استمرارية دعم ورعاية الاحتفال بما يتناسب مع خططها الطموحة في خدمة المجتمع وتعزيزاً لدورها الوطني.



جاء ذلك خلال حفل إعلان نتائج مسابقتي أجمل تزيين للمباني الحكومية والخاصة، والتصوير الفوتوغرافي لمظاهر الفرحة بالأعياد الوطنية عبر تطبيق انستغرام، واللتين أقامتهما محافظة العاصمة لعام 2017بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد وذكرى تسلم جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم ، حيث حضر الحفل عدد من الشخصيات والأعيان والوجهاء وجمهور كبير من المواطنين والمقيمين ودول الخليج.



وقال معاليه، إن "المسابقتين تهدفان إلى ترسيخ روح الولاء والحب للوطن والقيادة الرشيدة، وإشاعة الفرحة والبهجة في ربوع الوطن الحبيب، ويأتي تنظيمها من محافظة العاصمة إيماناً منها بضرورة إبراز الوجه الحضاري والعمراني للعاصمة خلال الأعياد الوطنية في إطار صور فنّية تظهر المنامة وتبرز روح الشراكة والتعاون ومعالم التطور والنمّاء الذي وصلت إليه في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى".



ونوه معاليه بالمشاركة الواسعة التي لقتها مسابقة التصوير الفوتوغرافي، والتي تقوم فكرتها على تصوير معالم الفرحة ومظاهر الابتهاج بالعيد الوطني خلال احتفال المحافظة وأمانة العاصمة في "واتر جاردن سيتي" عبر تطبيق "انستغرام"، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من المشاركين يعكس النجاح الكبير الذي حققته المسابقة.



من جهته أعلن رئيس اللجنة المشرفة على مسابقة أجمل تزيين المباني الحكومية والخاصة المهندس محمد صلاح الدين نتائج المسابقة والتي جاءت كالآتي: فئة القطاع الحكومي حصل على المركز الأول: مصرف البحرين المركزي، والمركز الثاني: نادي ضباط الأمن العام، والمركز الثالث: هيئة البحرين للثقافة والآثار، أما القطاع الخاص فحقق المركز الأول: فندق ريتز كارلتون، والمركز الثاني: البنك الأهلي المتحد، والمركز الثالث: فندق الخليج، أما عن القطاع المدرسي كان المركز الأول من نصيب: مدرسة الرشيد الابتدائية للبنين ، والمركز الثاني: مدرسة الحورة الثانوية للبنات، والمركز الثالث: مدرسة العلاء الحضرمي الابتدائية للبنين. كما أعلن عن أسماء الفائزين الخمسة في مسابقة محافظة العاصمة لتصوير مظاهر الفرحة بالعيد الوطني عبر تطبيق "انستغرام".



أ.ا.ش/خ.س



بنا 1152 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/01/23 - 03 : 03 PM