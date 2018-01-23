خلال استقبال سموه عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين.. سمو رئيس الوزراء يؤكد اهمية الفعاليات المجتمعية والحراك الثقافي في رفد النشاط السياحي والتجاري المنامة في 23 يناير /بنا/ نوه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمواقف شعب البحرين التي صنعت تاريخاً مشرفاً من العطاء والوفاء في خدمة الوطن وباعثا على الفخر والاعتزاز وبخاصة في تحمله المسؤولية في الذود عن مصالح بلاده ووحدتها، معرباً سموه عن تقديره لإسهامات أبناء المملكة وعوائلها في كافة ميادين العمل الوطني من اجل رفعة الوطن وازدهاره.



وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وعددا من المسؤولين بالمملكة، حيث استعرض سموه معهم جملة من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي.



وخلال اللقاء قال سموه "إن مملكة البحرين تتميز بوجهها الحضاري وشعبها الوفي الذي يمتلك موروثًا طويلا من التماسك والتلاحم المجتمعي الذي ارساه الآباء والأجداد، وعلينا الحفاظ على ذلك الموروث وترسيخه في وجدان الأجيال القادمة".



وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الفعاليات المجتمعية التفاعلية وبالحراك الثقافي والفني الذي تموج به مملكة البحرين حاليا في رفد الشأن السياحي ودعم النشاط التجاري ، منوها سموه في هذا الصدد بأهمية صناعة المعارض في إبراز المنتج الوطني في كافة المجالات الفنية والثقافية والأدبية والاقتصادية ، لافتا سموه إلى أن هذه الصناعة لها محلها من الاستراتيجية الحكومية كونها أحد المرتكزات لتوجهات تنويع مصادر الدخل ، وأكد سموه بأن صناعة المعارض سيكون لها المزيد من الاهتمام عبر توفير البيئة التي تؤمن لها فرص النجاح وتسهم في استقطاب مملكة البحرين للمعارض الإقليمية والدولية الكبرى وتجعل المملكة مركزا لهذه الصناعة التي تغذي مختلف المجالات الاقتصادية.







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بنا 1149 جمت 23/01/2018













عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/01/23 - 19 : 03 PM