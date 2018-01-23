القائد العام يستقبل السفير الياباني بمناسبة انتهاء فترة عمله‎ المنامة في 23 يناير / بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم سعادة السيد كايوشي أساكو سفير اليابان المعتمد لدى المملكة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وشكر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين سعادة سفير اليابان على جهوده الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله في المملكة، والتي أسهمت في تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، متمنياً معاليه له التوفيق والنجاح.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري.



خ ب ف/ع ع



بنا 1147 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/01/23 - 55 : 02 PM