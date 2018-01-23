القائد العام يستقبل السفراء الجدد لمملكة البحرين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة المنامة في 23 يناير /بنا/ استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، السفراء الجدد لمملكة البحرين المعينين لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة وهم: الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية المانيا الاتحادية، أحمد يوسف أحمد الرويعي سفير مملكة البحرين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أحمد عبدالله الهاجري سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، فؤاد صادق البحارنة سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالرحمن محمد القعود سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الهند، الدكتور محمد غسان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية اندونيسيا، أحمد محمد الدوسري سفير مملكة البحرين لدى اليابان، وابراهيم محمود أحمد سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية، بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع و سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالسفراء الجدد، وهنأهم بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة متمنياً معاليه لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الدبلوماسية الجديدة ، لكل ما فيه خير وصالح مملكة البحرين.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



خ ب ف/خ.س



بنا 1132 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/01/23 - 47 : 02 PM