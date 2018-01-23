وزير الخارجية الصومالي يدين الصواريخ الحوثية تجاه قبلة المسلمين ويؤكد وقوف بلاده مع السعودية في ردع العدوان جدة في 23 يناير / بنا / أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض، إدانة بلاده لإطلاق الميليشيات الحوثية ومن يقف وراءها للصواريخ الباليستية تجاه بلاد الحرمين الشريفين، مشدداً على وقوف الصومال مع السعودية في حقها لردع العدوان والدفاع عن أرضها وشعبها ضد التهديد الحوثي.



ولفت الوزير الصومالي في حوار مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، إلى تعاون بلاده مع دول البحر الأحمر وعلى رأسها السعودية في مجال حفظ أمن وسلامة الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي، ضد أي تهديدات تستهدف أمنه، ومن ذلك التهديد الحوثي.



وأكد عوض الذي تولى منصبه وزيراً لخارجية بلاده مطلع يناير الجاري، أن الحكومة بدأت تتعافى، وتبسط سلطتها المركزية في كل ربوع البلاد لمواجهة الانفلات الأمني والتصدي للتطرف والإرهاب.



وقال الوزير الصومالي إن بلاده تعمل حالياً على إعادة بناء قواتها البحرية للإسهام في حماية سواحلها وحفظ الأمن وضمان سلامة الملاحة في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر.



وأكد ان بلاده نجحت إلى حد كبير في الحد من آفة التطرف والعنف وإعادة الشباب إلى حاضنة الوطن من خلال إيجاد فرص النجاح لهم، مشددا على حاجة بلاده إلى دعم الدول العربية والإسلامية، كما شكر الدول الإسلامية على دعمها ووقوفها بجانب الشعب الصومالي لإعادة بناء مؤسسات دولته، وخاصة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



ع ع



بنا 1127 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 131 اخر تحديث : 2018/01/23 - 32 : 02 PM