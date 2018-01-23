الاف الفارين محتجزون بين قصف تركي لعفرين وحواجز قوات النظام التي تحول دونهم ودون حلب عفرين في 23 يناير /بنا/ قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان آلاف الأشخاص الذين فروا من المعارك والقصف التركي على منطقة عفرين، اصطدموا بحواجز قوات نظام الاسد التي منعتهم من العبور الى حلب.



وذكر المرصد إن قوات نظام الاسد تمنع النازحين من عفرين من عبور نقاط التفتيش التي تسيطر عليها ليصلوا إلى المناطق التي يسيطر عليها الأكراد من مدينة حلب.



ويواصل الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة منه عملية "غصن الزيتون" في عفرين لليوم الرابع دون تحقيق تقدم ملموس، حسب تقارير إعلامية.



وكان الجيش التركي اعلن منذ السبت عملية عسكرية في عفرين شمالي سوريا، قال انها تهدف الى تطهير المنطقة من التنظيمات الكردية المسلحة التي تصفها أنقرة بالإرهابية، وإقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية.



وتقع مدينة عفرين في منطقة بشمال غرب سوريا يسيطر عليها الأكراد وتبعد نحو 50 كيلومترا من مدينة حلب التي تسيطر الحكومة على معظمها باستثناء حي الشيخ مقصود الذي يخضع لسيطرة فصيل كردي.





خ.س



بنا 1107 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 142 اخر تحديث : 2018/01/23 - 10 : 02 PM