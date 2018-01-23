مصرع عناصر حوثية وقطع امداداتها في قصف للقوات المسلحة الإماراتية في مديرية حيس حيس في 23 يناير /بنا/ قصفت طائرات القوات المسلحة الإماراتية آلية عسكرية تابعة لميلشيات الحوثي الانقلابية في مديرية حيس باليمن.



وافادت وكالة الانباء الاماراتية، ان القصف أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميلشيا وتدمير الآلية التي كانت تحمل كمية من الأسلحة والذخائر ومتوجهة لتعزيز إمدادها.



واضافت الوكالة ان القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تواصل تنفيذ عملية الإسناد الناري الذي توفره لقوات دعم الشرعية في اليمن خلال تقدمها نحو مديرية حيس.



خ.س



بنا 0859 جمت 23/01/2018





عدد القراءات : 152 اخر تحديث : 2018/01/23 - 05 : 12 PM