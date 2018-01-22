عاصفة ثلجية على الحدود اللبنانية مع سورية تؤدي لمقتل 15 شخصا بيروت/نيويورك في 22 يناير/بنا/ أدت العاصفة الثلجية التي أصابت الحدود اللبنانية السورية اليوم الاثنين إلى وفاة خمسة عشر مواطنا سوريا كانوا يحاولون دخول لبنان بشكل غير شرعي أثناء العاصفة الثلجية في منطقة الحدود مع سورية.







وفي هذا الاثناء قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين في بيان إن "رجال ونساء وأطفال كانوا من بين القتلى وكانت امرأة حامل من بين الذين انقذهم الجيش اللبناني والسكان القريبون من المنطقة".



وكان الجيش اللبناني قد أعلن في بيان أن 10 أشخاص من النازحين السوريين قضوا فجر الجمعة، في جرود عرسال شرق لبنان، نتيجة العاصفة الثلجية، خلال محاولة دخولهم خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، وأنقذ الجيش ستة أشخاص آخرين.



وأضاف أن دورية الجيش "أنقذت ستة أشخاص آخرين، توفي أحدهم لاحقاً في أحد المستشفيات متأثراً بالصقيع، كما أوقفت شخصين من التابعية السورية متورطين في محاولة التهريب".











خ.أ



بنا 1647 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/01/22 - 10 : 08 PM