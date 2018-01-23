خلال استقبال جلالته الشيخة مي بنت محمد.. عاهل البلاد المفدى يشيد بدور مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث في توثيق تاريخ وتراث وحضارة مملكة البحرين المنامة في 22 يناير / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث وأعضاء المجلس.



وأشاد جلالة الملك، بالدور الذي يضطلع به مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث منذ تأسيسه في توثيق تاريخ وتراث وحضارة مملكة البحرين واستضافة رجال الفكر والثقافة والفن والأدب عبر تنظيم الندوات والمحاضرات، منوهاً بما حققه المركز من انجازات ونجاحات في ظل جهوده للحفاظ على التراث كمكون أساسي للهوية الوطنية الأصيلة، للمحافظة على تراث وثقافة البحرين العريقة ونقلها للأجيال القادمة.

كما أشاد جلالته بالاهتمام بترميم وإحياء البيوت البحرينية التراثية، وجعلها مقراً للفعاليات الثقافية المنفتحة على مختلف الحضارات والثقافات والفنون، متمنياً للجميع كل التوفيق والسداد.

من جانبها توجّهت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بجزيل والشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة لوقوفه الدائم إلى جانب الحراك الثقافي في البحرين ودعمه اللامحدود لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث منذ انطلاقته، وقالت معاليها إن الثقافة في البحرين في قطاعيها العام والأهلي تدين بإنجازاتها، والتي عززت مكانة البحرين كمركز حضاري وثقافي إقليمي وعالمي، للقيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى رعاه الله.

وخلال اللقاء أطلعت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة جلالة الملك على آخر المنجزات التي حققها مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، والذي استقبل منذ تأسيسه أكثر من 500 محاضر في مختلف المجالات العلمية والثقافية ومن مختلف بلدان العالم، كما كانت للمركز عشرات الاصدارات التي اغنت المكتبة العربية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1634 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/01/22 - 03 : 08 PM