عاهل البلاد المفدى يستقبل رئيس مجلس النواب المصري ويثمن مواقف مصر الداعمة لمملكة البحرين المنامة في 22 يناير / بنا / أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اعتزازه بالعلاقات الأخوية العريقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تشهد تطوراً متنامياً في كافة المجالات، منوهاً بالجهود المشتركة التي تبذلها قيادتا البلدين في سبيل الارتقاء بهذه العلاقات وترسيخها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم معالي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب، حيث نقل الى جلالته تحيات وتقدير أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتمنياته الخالصة لشعب مملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والازدهار، فيما كلفه جلالته بنقل تحياته إلى فخامته وأصدق تمنياته لشعب مصر العزيز بدوام الرقي والتقدم.

ورحب العاهل المفدى برئيس مجلس بالنواب المصري وبزيارته للبلاد التي تأتي تجسيداً لتميز وخصوصية العلاقات البحرينية المصرية، وأشاد بالتعاون البرلماني البحريني- المصري وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الحياة الديمقراطية في البلدين الشقيقين.

كما ثمن جلالته مواقف مصر الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعمة لمملكة البحرين، ودورها التاريخي في الدفاع عن مصالح الأمة العربية وقضاياها وحرصها على وحدة الصف بين الاشقاء وحماية الأمن القومي العربي والذي يمثل ركيزة أساسية للتضامن العربي والواجب الحفاظ عليها، مؤكداً على ما تمثله مصر من دعامة هامة للأمن والاستقرار في المنطقة.

ونوه جلالته خلال اللقاء بالإنجازات والمكاسب المهمة التي حققتها المسيرة البرلمانية والتشريعية في المملكة، مؤكداً أن البحرين نجحت في إرساء تجربة برلمانية فاعلة ونموذج متطور للممارسة الديمقراطية وأداء المهام الرقابية والتشريعية من خلال مجلسي النواب والشورى.

وقد عبر رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما أبداه جلالته من حرص واهتمام لتوطيد آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة الميادين وبخاصة على الصعيد البرلماني، مؤكداً دعم جمهورية مصر العربية لمملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأعرب عن اعتزاز مصر قيادةً وشعباً بالروابط الأخوية الوثيقة التي تجمعها بمملكة البحرين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1630 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 160 اخر تحديث : 2018/01/22 - 05 : 08 PM