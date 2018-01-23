وزير المواصلات والإتصالات يعقد إجتماعاً تنسيقياً حول مشروع تطوير الشارع المؤدي إلى مبنى المسافرين الجديد المنامة في 22 يناير/بنا/ في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء من الطرق المؤدية إلى مبنى المسافرين الجديد في الوقت المحدد، عقد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والإتصالات إجتماع عمل بحضور المهندس أحمد عبد العزيز الخياط وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لشئون الأشغال العامة للوقوف على مستجدات تنفيذ خطة الوزارة في تطوير الشارع المؤدي الى مبنى المسافرين الجديد بالمحرق، وذلك بحضور المهندسة هدى عبد الله فخرو الوكيل المساعد للطرق بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والسيد محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين.







وفي بداية الإجتماع رحب وزير المواصلات والإتصالات بوكيل وزارة الأشغال لشئون الأشغال العامة مشيدا بالجهود الحثيثة التي يبذلها سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في المملكة الى جانب المشروعات المشتركة مع وزارة المواصلات والإتصالات والتي يتم العمل عليها حاليا.



وخلال الإجتماع أطلع وزير المواصلات والإتصالات الحضور على مراحل سير العمل وآخر المستجدات في الأعمال الإنشائية في مشروع مبنى المسافرين الجديد وذلك ضمن برنامج تحديث مطار البحرين الدولي والذي يعد جزءا من خطة وزارة المواصلات والإتصالات الرامية الى تعزيز قطاع الطيران في المملكة بما يمكنها من بناء دور قيادي في القطاع الملاحي الإقليمي.



كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن المرحلة الحالية والمراحل المتبقية في خطة الوزارة لتطوير الشارع رقم 2403 القادم من شارع عراد والمؤدي الى مطار البحرين الدولي، وذلك في إطار إستكمال مبنى المسافرين الجديد، كما تناقش سعادته والحضور في الجوانب المرتبطة بالمشروع والذي يشكل مرحلة مهمة من أعمال الإنشاءات المقررة في برنامج تحديث مطار البحرين الدولي مبديا سعادته استعداد الوزارة الى تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأجل الإنتهاء من تطوير الشارع في الوقت المحدد.

هذا يعتبر مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي أكبر مشروع للبنية التحتية في مملكة البحرين منذ أكثر من 30 عاماً وسيساهم في إحداث تغيير جذري في تجربة المسافرين لما يقدمه من مرافق عالمية المستوى تضاهي تلك الموجودة في أحدث المطارات في العالم.









م.ا.ب/خ.أ



بنا 1628 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 168 اخر تحديث : 2018/01/22 - 31 : 07 PM