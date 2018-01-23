أكد أن دعم سمو رئيس الوزراء سيساهم في تشجيع ممارسة الرياضة..ناصر بن حمد: اليوم الرياضي يدعم أهدافنا لتحويل الرياضة إلى منهج حياة يومي المنامة في 22 يناير/ بنا/ أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل عاهل البلاد للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن "دعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لفعاليات اليوم الرياضي لمملكة البحرين في نسخته الثانية يؤكد مدى الاهتمام والحرص الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة بتعزيز المبادرات الهادفة التي تحفز فئات المجتمع كافة على الممارسات الإيجابية التي ترسخ أسمى المبادئ والقيم وإعلاء شأن الرياضة، وجعلها نمط الحياة اليومية عند جميع الفئات ومكونات المجتمع".



واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن "توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتخصيص نصف يوم عمل للنشاط الرياضي بمناسبة اليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين، وتوجيه سموه الكريم لكافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى تنظيم فعاليات تمثل دافعا قويا من أجل تنظيم المزيد من الانشطة الرياضية والحركية الهادفة الى تشجيع جميع ابناء الشعب البحريني والمقيمين على أرض المملكة لتبني نمط حياة مثالي وصحي من خلال ممارسة الرياضية ووضع اسلوب جديد لتنفيذ المبادرات الرامية الى جعل الرياضة اساسا يوميا وأسلوب حياة".



وبيّن سموه "أن مملكة البحرين لا تعتبر الرياضة بمثابة نشاط بدني فقط أو انشطة ترفيهية لقضاء أوقات الفراغ بل تجاوزت المملكة هذا المفهوم لتؤكد أن الرياضة باتت اسلوب حياة يومي في المجتمع البحريني بالاضافة الى اعتباره وسيلة مثالية لبناء المجتمع وصناعة مستقبل أفضل له وتحفيز التنمية بجميع انواعها علاوة على جعل المجتمع أكثر ايجابية وصحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز السلوكيات الايجابية وتكريس ثقافة الرياضة مشيرا سموه الى أن اليوم الرياضي للمملكة سيسهم في تنشيط الرياضة بتواجد الجميع فيه لممارسة الرياضة بشتى انواعها بهدف أن يكون الاهتمام بالرياضة نمط حياة في المستقبل وان تصبح الرياضة جزءا من الحياة اليومية للإنسان".



وكشف سمو الشيخ ناصر عن أن "النسخة الثانية من اليوم الرياضي الوطني ستشهد إقامة العديد من الفعاليات التي ستنظمها اللجنة العليا لليوم الرياضي بطريقة مختلفة واسلوب يستند الى المنهجية والعلمية في اقامتها لتصل الى تحقيق أهدافها وحث جميع القاطنين على أرض المملكة لممارسة الرياضة بصورة منتظمة وبأسلوب صحيح بعيدا عن الممارسات الخاطئة معربا سموه عن أمله في أن يستفيد كل شخص من هذا اليوم والفرصة الفريدة بممارسة أي نوع من الرياضة يراه مناسبا له ولقدراته".



ووجه سموه الدعوة إلى جميع وزارت ومؤسسات القطاع العام بالإضافة الى المؤسسات والشركات الخاصة الى التفاعل الايجابي مع أهداف اليوم الرياضي من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي تتوافق مع روح هذا اليوم الهام كما وجه اللجنة العليا لليوم الرياضي الى تنظيم برامج رياضية تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع البحريني والعمل على تحقيق أهداف اليوم الرياضي الذي تتطلع القيادة الرشيدة منه إلى ترسيخ غايات شاملة تخدم كافة فئات المجتمع وتشجع الجميع على ممارسة الرياضة وجعلها جزء اساسيا من حياتهم اليومية.







م.ا.ب/خ.أ



بنا 1558 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 144 اخر تحديث : 2018/01/22 - 04 : 07 PM