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الامارات تعلن استشهاد احد جنودها ضمن قوات عملية " اعادة الأمل " في اليمن
2018/01/22 - 50 : 06 PM
أبوظبي في 22 يناير/ بنا / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الامارات عن استشهاد العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني أحد أبطالها البواسل بقواتها المشاركة في عملية " إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وذكرت وكالة انباء الامارات ان القيادة العامة للقوات المسلحة تقدمت بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيد.. سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.


ع ذ

بنا 1545 جمت 22/01/2018


عدد القراءات : 95         اخر تحديث : 2018/01/22 - 20 : 07 PM
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