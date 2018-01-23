رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة يشيد بأمر سمو رئيس الوزراء بإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في يوم البحرين الرياضي المنامة في 22 يناير/بنا/ أشاد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بالأمر الكريم الصادر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بعد أن أصدر أمره الكريم بجعل يوم 13 من فبراير الجاري نصف يوم عمل في الدوائر الحكومية، وذلك لإتاحة الفرصة للموظفين بالمشاركة في فعاليات يوم البحرين الرياضي.





وأكد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تساهم في نشر الثقافة الرياضية لدى المجتمع البحريني، منوها سموه بالدور البارز الذي يلعبه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في دعم قطاع الشباب والرياضة، وهذا ما انعكس على المنتخبات والأندية البحرينية التي حققت إنجازات كبيرة في مختلف الألعاب الرياضية.



كما شدد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة على أهمية المشاركة في يوم البحرين الرياضي، مؤكدا سموه أن فعاليات هذا اليوم الرياضي لا ترتبط بالرياضيين فقط بل هو يوم ترفيهي مفتوح لكل المواطنين للمشاركة في هذه الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجهات المختلفة.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1541 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 143 اخر تحديث : 2018/01/22 - 08 : 07 PM