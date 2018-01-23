يبدأ تطبيقه في الأول من إبريل القادم.. رئيس الجمارك يعلن عن انطلاق نظام التخليص المسبق على جسر الملك فهد المنامة في 22 يناير / بنا / تحت رعاية معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، أقامت شئون الجمارك اللقاء التشاوري بشأن التخليص المسبق مع المخلصين الجمركيين، وذلك بإدارة جمارك المنافذ البرية.



وأشار معالي رئيس الجمارك الى أن هذا اللقاء جاء بالتزامن مع احتفال شئون الجمارك بيوم الجمارك العالمي والذي يصادف 26 يناير من كل عام ، وذلك تأكيداً على مبدأ الشراكة والسعي الدائم للتواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة لبحث كل ما من شأنه تطوير العمل الجمركي، والحرص على التشاور لتيسير الإجراءات، وذلك من أجل خدمة التجار والمخلصين الجمركيين والمساهمة في رفعة الاقتصاد الوطني، مؤكداً معاليه أن هذا اللقاء يهدف إلى إتاحة الفرصة للتعرف على آراء المخلصين الجمركيين وتبادل وجهات النظر بهدف تطبيق نظام التخليص المسبق على جسر الملك فهد بالشكل الصحيح.

وأوضح معاليه بأن نظام التخليص المسبق يقوم على استلام الشركة المستوردة للمستندات من الشركة المصدرة، وعليه يقوم المخلص الجمركي بإعداد البيان الجمركي قبل وصول الشاحنة، والذي تكمن أهميته لدى شئون الجمارك في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى المسح الضوئي أو التفتيش اليدوي أو الإفراج عنها بشكل مباشر.

ونوه معالي رئيس الجمارك، بأن شئون الجمارك تجاوزت الكثير من المشاكل ومنها تكدس الشاحنات والتي ساهمت في إيجاد حلول لتقليص المدة الزمنية لكافة الإجراءات، بالإضافة إلى تطور التكنولوجيا الذي سهل في وصول المعلومة قبل وصول البضاعة، فكل هذه العوامل ساعدت على تطبيق فكرة التخليص المسبق، والتي تهدف بشكل كبير إلى تقليص المدة الزمنية المستغرقة لبقاء الشاحنة في المنفذ لحين الإفراج عنها، حيث تتطلع لهذا الهدف كافة أنواع الواردات إلى مملكة البحرين.

وفي الختام، أكد معالي رئيس الجمارك أن شئون الجمارك ستعمل خلال الأيام القادمة على إصدار القرار المتعلق بتطبيق نظام التخليص المسبق والعمل مع الجهات الرقابية لتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التطبيق، حيث سيبدأ تطبيق النظام في الأول من شهر أبريل القادم، وتصاحبه تنفيذ حملة توعوية موجهه لكافة المستوردين والأفراد والمخلصين والتجار خلال الأسابيع القادمة، مشدداً معاليه على ضرورة تعاون المخلصين الجمركيين مع شئون الجمارك وحصر المستوردين غير الملتزمين في تقديم المعلومة الصحيحة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

حضر اللقاء، عدد من المدراء العامين والمدراء بشئون الجمارك وعدد من المخلصين الجمركيين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1505 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 169 اخر تحديث : 2018/01/22 - 25 : 06 PM