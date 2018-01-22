دبي تستضيف أعمال مؤتمر طبي حول "مرض التصلب المتعدد للجهاز العصبي" دبي في 22 يناير / بنا / استضافت دبي أعمال مؤتمر طبي حول "مرض التصلب المتعدد للجهاز العصبي" بمشاركة حوالي 200 خبير وطبيب متخصص من الشرق الأوسط.



وناقش الخبراء والإخصائيون خلال المؤتمر الذي استمر يومين أحدث الطرق والممارسات المعتمدة في تشخيص وعلاج مرض التصلب المتعدد للجهاز العصبي وأفضل الممارسات في رعاية وإدارة المرض وطريقة الحقن الآلية المستخدمة في العلاج التي من شأنها تحسين التزام المرضى بالجرعات وجعل تجربة الحقن أكثر فعالية وأمان.

وتناول المشاركون في المؤتمر الدراسات الأخيرة والتقارير التي أشارت إلى معدلات انتشار مرض التصلب المتعدد للجهاز العصبي في المنطقة والتي بلغت 51.52 حالة لكل 100,000 نسمة وعزت ذلك إلى التغيرات التي طرأت على نمط الحياة بما في ذلك التدخين ومنتجات الوقاية من أشعة الشمس وانخفاض مستويات فيتامين "د" وعوامل بيئية أخرى مثل تلوث الهواء.

ويعد "التصلب المتعدد للجهاز العصبي" مرضًا مزمنًا يؤثر على الدماغ و النخاع الشوكي ويتسبب بمجموعة واسعة من الأعراض المحتملة بما فيها مشاكل في البصر وحركة الأطراف والإحساس أو التوازن ويحدث حين يبدأ جهاز المناعة في جسم المريض بمهاجمة خلايا وأنسجة الجسم الطبيعية ما يؤدي إلى تدمير العازل الواقي المغلف للألياف العصبية في الجهاز العصبي المركزي والمسمى "مايلين" وهو ما يتسبب بإعاقة التواصل العصبي بين الخلايا العصبية والجهاز العصبي المركزي.



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بنا 1458 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/01/22 - 12 : 06 PM