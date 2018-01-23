وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الارهاب يؤكدون مواصلة التنسيق المشترك المنامة في 22 يناير/ بنا / اجتمع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية اليوم، وذلك على هامش اجتماع دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن.



وجاء الاجتماع ضمن التشاور المستمر بين الدول الأربع حول أزمة قطر، والتنسيق المتواصل حيالها، حيث تم استعراض آخر التطورات فيها، والتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك والتضامن الوثيق بين هذه الدول الأربع، حفاظًا على الأمن القومي العربي، وصونًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وتعزيزًا للجهود الرامية للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي لكل من يدعمه أو يموله.



كما تم خلال الاجتماع التباحث حول عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك.







م.ا.ب/خ.أ



بنا 1455 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 129 اخر تحديث : 2018/01/22 - 04 : 06 PM