رئيس اتحاد كرة القدم يكرم الوفد الإعلامي الرسمي لـ(خليجي 23) المنامة في 22 يناير/ بنا / استقبل رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة الوفد الإعلامي الرسمي الذي مثل البحرين في دورة كأس الخليج العربي (خليجي 23)، والتي استضافتها دولة الكويت خلال الفترة 22 ديسمبر الماضي وحتى 5 يناير الجاري، وذلك تكريما للجهود التي بذلها الوفد برئاسة عباس العالي.



وخلال استقباله لأعضاء الوفد، أكد الشيخ علي بن خليفة أن التغطية الإعلامية المميزة التي قدمها الوفد عبر وسائل الإعلام المختلفة كانت محل إشادة من قبل الجميع، مشيرا إلى أن تميز التغطية جاء تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلها جميع الأعضاء، مشيداً بالدور البارز للوفد الإعلامي في مشوار "الأحمر" خلال الاستحقاق الخليجي.



واشار رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى أن الإعلام بات علامة مهمة وبارزة في مسيرة الرياضة البحرينية عموما وكرة القدم على وجه الخصوص لما يقدمه من رسائل إيجابية دعمت مشوار "الأحمر"، منوهاً بما عكسه الوفد الإعلامي في الكويت من صورة مشرقة للرياضة والإعلام البحرينيين، مؤكداً أن هذه الجهود المميزة هي محط تقدير لما لعبته من دور كبير في إثراء التواجد البحريني في التجمع الخليجي.



وقام رئيس الاتحاد في ختام الاستقبال بتكريم رئيس الوفد عباس العالي، بالإضافة إلى المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني الأول مازن أنور، وأعضاء الوفد:خليل إبراهيم، أحمد مهدي، جليل كوهجي، محمد عبدالغفار وسيد حسين إبراهيم.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1447 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 120 اخر تحديث : 2018/01/22 - 54 : 05 PM