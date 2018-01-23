معهد البحرين للضيافة والتجزئة يدشن 5 مرافق تدريبية جديدة بـتكلفة 300 ألف دينار المنامة في 22 يناير/ بنا / نظم معهد البحرين للضيافة والتجزئة صباح اليوم الاثنين جولة ميدانية للمسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" وممثلي قطاع الضيافة والفندقة في المملكة للاطلاع على المرافق التدريبية والتعليمية الجديدة في المعهد بمنطقة باربار.



واشار علي صليبيخ مدير معهد البحرين للضيافة والتجزئة في تصريح لوكالة انباء البحرين (بنا) الى أن اجمالي عدد المرافق التدريبية والتعليمية الجديدة في المعهد يبلغ 5 مرافق تم انشاءها مؤخرا بكلفة اجمالية تصل الى 300 الف دينار، مبيناً انه من ضمن المرافق الجديدة في المعهد مطبخ مجهز بأحدث المعدات والتصاميم ويشمل قسم الحلويات وتقطيع الخضروات، إضافة الى مختبر للكمبيوتر للطلاب، وقسم تجديد المكاتب الامامية، وتدبير الغرف، والمكتبة المجهزة بأحدث إصدارات الكتب والوسائل التعليمية الحديثة.

وثمن صليبيخ دعم صندوق تمكين المستمر للمعهد وتقديم خدمات متميزة لمساندة مؤسسات القطاع الخاص ومعاهد التدريب وتطوير الموارد البشرية على مستوى المملكة، مؤكداً ان التطوير في المعهد مستمر، فبجانب قسم الضيافة هنالك قسم للبيع بالتجزئة، عازيا اهتمام المعهد المتزايد بهذا القطاع نظرا لكونه مجال واعد للكوادر البحرينية ويستقطب اعدادا كبيرة من الموظفين ويوفر فرص عمل مجزية للباحثين عن عمل من الشباب البحريني من كلا الجنسين.

وذكر صليبيخ انه يتم التعاون حاليا مع المعهد الاسترالي للبيع بالتجزئة لتوفير التدريب اللازم للطلبة البحرينيين بغية استقطاب بحرينيين اكثر وتوظيفهم في مجال البيع بالتجزئة الآخذ بالنمو بصورة كبيرة جدا في السوق المحلية.

وحول اعداد المتدربين في المعهد، قال صليبيخ ان مجموعهم يصل حاليا الى 180 متدرب، منهم 50 متدرب في الدبلوما السويسرية و 130 متدرب في شهادة العمليات الفندقية الاساسية، لافتاً الى ان20% من طلبة المعهد أجانب من 16 جنسية من الهند وباكستان ونيبال وسيشل وروسيا والبرازيل واذربيجان وسريلانكا وغيرها من جنسيات.

من جانبه اشار الدكتور عصام العلوي مدير التدريب وتطوير القوى العاملة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تصريح لـوكالة انباء البحرين (بنا) الى ان المعهد اصبح غنيا عن التعريف لكونه الوحيد المتخصص في تقديم خدمات تدريبية وتعليمية في قطاعي الضيافة والتجزئة بما يخدم الكفاءات البحرينية من كلا الجنسين، مبيناً ان المرافق الجديدة المتطورة في المعهد تثبت للجميع ان ادارة المعهد جادة في الانتقال الى مرحلة اكثر تطورا في مجال تأهيل المزيد من الشباب البحريني للعمل في قطاعات واعدة كالبيع بالتجزئة والضيافة والفندقة.

ولفت العلوي الى ان المعهد وبالتعاون مع وزارة العمل وتمكين نجح في تخريج افواج عديدة من البحرينيين الاكفاء، مؤكداً ان قطاع التجزئة والضيافة من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني حيث ادركت وزارة العمل والحكومة منذ سنوات اهمية هذا القطاع بالنسبة لفرص العمل.

من جانبه، عبر مدير إدارة العمليات في تمكين، قصي العريض عن اعجابه بما شاهده من مرافق جديدة متطورة في المعهد، ومدى الحرفية العالية لدى المدربين ومستوى التحصيل التعليمي لدى الطلبة وحماسهم في الانخراط بقطاع الضيافة والتجزئة والفندقة، مؤكداً اهمية الاستثمار في العنصر البشري في قطاعات سيكون لها مساهمات كبيرة في تنمية الايرادات وخلق فرص عمل برواتب جيدة جدا للشباب البحريني.

واختتم العريض حديثه بالقول: "قطاع الضيافة يشهد نموا مضطردا من حيث فرص العمل للبحرينيين، ونتوقع أن يزيد في السنوات القليلة المقبلة مع افتتاح المزيد من المجمعات التجارية والاسواق ومنافذ البيع بالتجزئة في مختلف انحاء المملكة".



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1410 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 118 اخر تحديث : 2018/01/22 - 28 : 06 PM