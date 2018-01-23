معالي وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الرياض في 22 يناير / بنا / شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، في اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الذي انعقد اليوم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لإعلان خطة العمليات الإنسانية الشاملة في الجمهورية اليمنية.



وأعرب معالي وزير الخارجية في تصريح له بمناسبة مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن عن خالص شكره للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها الكريمة لهذا الاجتماع المهم الخاص بخطة العمليات الإنسانية الشاملة في الجمهورية اليمنية، وعميق تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في تعزيز دور تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي تقديم كافة أنواع المساعدات الإنسانية وتيسير وصولها لأبناء الشعب اليمني الشقيق، مثمنًا معاليه توجيهات خادم الحرمين الشريفين بإيداع مبلغ ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لتعزيز الوضع المالي والاقتصادي بالجمهورية اليمنية.



وأكد معالي وزير الخارجية حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المختلفة والملحة إلى الشعب اليمني تنفيذًا لاستحقاقات مرحلة إعادة الأمل، واستمرار التواصل والتنسيق بشأن تقديم الدعم الفني من خلال البرامج التدريبية في المجالات المصرفية والمساعدة الطبية وعلاج المرضى اليمنيين في مملكة البحرين، بالإضافة إلى تقديم الإغاثة الممكنة من خلال الدعم العاجل من المساعدات التي تقوم بها المؤسسة الملكية الخيرية، منوهًا بتوجيهات عاهل البلاد المفدى برصد مليوني دولار لبناء مركز صحي متكامل في اليمن .



وأشاد معالي وزير الخارجية بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودوره الإنساني بالتعاون مع جمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الإنسانية الأخرى في معالجة المصابين ودعم المنشآت الصحية الحكومية في أنحاء اليمن وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية.



وأوضح معالي وزير الخارجية أن اجتماع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والذي ناقش وضع اليمن الشقيق ومعاناة شعبه جراء استمرار تعنت الانقلابيين ضد الشرعية في اليمن، يمثل مرحلة مهمة في تعزيز الجهود الدولية من خلال المبادرة الإنسانية لإنقاذ الشعب اليمني، وتقديم جميع صور الإغاثة الممكنة.



وجدد معالي وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الداعم للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وتأييد كافة الإجراءات التي تتخذها الشرعية لبسط نفوذها على كافة الأراضي اليمنية، وإنهاء سيطرة المليشيات الانقلابية المدعومة من الخارج، والتوصل لحل سياسي شامل بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ليعود السلام والأمن والاستقرار لربوع اليمن الشقيق.



أ.أ/ع ذ



بنا 1411 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 140 اخر تحديث : 2018/01/22 - 17 : 06 PM