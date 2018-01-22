وزراء خارجية التحالف يعلنون عن اطلاق عملية انسانية شاملة في اليمن الرياض في 22 يناير / بنا / أعلن وزراء خارجية التحالف اليوم ، الإثنين عن إطلاق عملية إنسانية شاملة في اليمن تتضمن عدة مبادرات.



واضافوا في مؤتمر صحافي من الرياض اورده موقع "العربية .نت "، أنه سيتم فتح معبر الخضراء الحدودي لتسهيل إيصال المساعدات لليمن، والسماح بدخول السفن التجارية بما فيها الوقود.



وايضاً اعلن التحالف أنه تم زيادة القدرة الاستيعابية للموانىء في اليمن لاستقبال المساعدات، فيما سيتم استمرار فتح ميناء الحديدة لشهر اضافي.



بدوره أكد السفير السعودي في اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن الخطة الإنسانية تتجاوز الأهداف المالية، وهناك مركز إسناد يتولى الإشراف على تنفيذ الخطة الإنسانية في اليمن.



واضاف "إيران تستمر في دعمها للحوثيين لتدمير اليمن ودول المنطقة، وما فعلته في اليمن شكل أزمة كبيرة".



وأكد أن الهدف من العملية الإنسانية هو إغاثة الشعب اليمني واستمرار وصول المساعدات إلى كافة المناطق اليمنية.



واوضح آل جابر بأنه سيتم تأهيل مهبط في مأرب لتأمين وصول المساعدات ولكافة المنظمات الدولية.



من جانبها أكدت الإمارات دعمها لمواقف السعودية في اليمن على مختلف الأصعدة.



وفي نفس السياق أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الاثنين أن التحالف سيطلق خطة ضخمة للمساعدات الإنسانية في اليمن تتخطى المليار دولار.



وأكد الجبير في اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الميليشيات الحوثية تتحمل مسؤولية الدمار باليمن.



وقال إن السعودية تعرضت لأكثر من 90 صاروخاً باليستياً أطلقتها ميليشيات الحوثي.



من جانبه أكد سامح شكري وزير خارجية مصر أن اليمن يعيش مرحلة هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وأن الوضع الأمني في اليمن متفجر، والإرهاب يتفشى ويحصد أرواح الأبرياء، والوضع السياسي يراوح مكانه ويتسبب كل يوم في تفاقم الأزمة الإنسانية التي بلغت مستوى مأساوي بكل معاني الكلمة.



وذكر أن مصر قامت بتقديم حزمتين من المساعدات للأشقاء في اليمن، تم تسليمهما عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، و"نقوم حاليا بالإعداد لحزمة جديدة من المساعدات الإنسانية تتضمن مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية"، مضيفا أن مصر قامت بزيادة عدد المنح الدراسية والبرامج التدريبية الموجهة للكوادر اليمنية، ومضاعفة المنح العلاجية لاستقبال وعلاج الجرحى اليمنيين في إطار بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة في البلدين، بالإضافة إلى إجراءات عديدة لتسهيل دخول الأشقاء اليمنيين إلى مصر لأغراض العلاج والدراسة.



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية قد أعلن الأحد أنه سيقدم مليارين ونصف المليار دولار كمساعدات إنسانية جديدة لليمن.



وأضاف التحالف في بيان له أنه سيمد جسرا جويا إلى مأرب وينشئ 17 ممرا بريا، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ اليمنية لاستيعاب المواد الأساسية والمساعدات.



كما أوضح التحالف أن خططه تتضمن وصول المساعدات إلى المناطق الشمالية في اليمن والتي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين.





ع ذ



بنا 1349 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/01/22 - 51 : 04 PM