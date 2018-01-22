منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار المحكمة الاتحادية العراقية جدة في 22 يناير /بنا/ رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الذي أكد الالتزام بموعد الانتخابات في 12 مايو، معربة عن ارتياحها بإعلان القوى العراقية التزامها بقرار المحكمة الاتحادية.



وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، كما افادت وكالة الانباء السعودية، استعداد المنظمة للعمل مع الحكومة والكتل السياسية لتحقيق المصالحة العراقية من خلال مبادرة المنظمة بعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية العراقية.



خ.س



بنا 1347 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 107 اخر تحديث : 2018/01/22 - 50 : 04 PM