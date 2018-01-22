دول مجلس التعاون تستقبل نحو 2.5 مليون زائر صيني بحلول 2021 دبي في 22 يناير / بنا / يتوقع أن يرتفع عدد الزوار القادمين من الصين إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 21 في المئة حتى العام 2021 ليبلغ نحو 2.5 مليون زائر سنويا وفقا للبيانات الصادرة عن معرض سوق السفر العربي "الملتقى 2018" الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل القادم.



ويشير تقرير أصدرته "كوليرز إنترناشونال"، نقلته وكالة انباء الامارات "وام"، أن المملكة العربية السعودية ستشهد أعلى نسبة زيادة في عدد الوافدين من الصين بواقع 35 في المئة بالمقارنة مع العام 2016 تليها دولة الإمارات بنسبة 20 في المئة وسلطنة عمان بنسبة 12المئة والبحرين والكويت بنسبة 7 المئة.

وتستقطب دول مجلس التعاون الخليجي حاليا 1.9المئة من عدد المسافرين من الصين بالمقارنة مع نسبة 1.3المئة في العام 2012 وستتواصل الاتجاهات الإيجابية خلال الفترة القادمة مع التوقعات بأن يسافر 154 مليون سائح صيني إلى الخارج في العام 2018 وحوالي 244 مليون سائح صيني في العام 2022.

وسجلت الدورة السابقة لمعرض سوق السفر العربي زيادة ملحوظة في عدد المشاركين والعارضين والزوار المهتمين بمزاولة الأعمال التجارية مع الصين.

ويشير تقرير كوليرز إلى النمو المطرد في عدد الوافدين الصينيين إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأربع الماضية وتعزز ذلك بفضل قطاعات الأعمال والترفيه والسياحة الدينية ويرغب المسافرون الصينيون اليوم بالاطلاع على ثقافات جديدة وزيارة بلدان جديدة ولهذا تحرص الهيئات السياحية الخليجية على تنظيم العديد من الحملات الترويجية والمعارض والزيارات الثقافية كما قامت العديد من العلامات التجارية الإقليمية بما في ذلك شركات الطيران والفنادق والهيئات السياحية بافتتاح مكاتب تمثيلية في جميع أنحاء الصين على مدى السنوات الأخيرة.

ويسافر ما يقرب من 15 ألف مسلم صيني سنويا لأداء مناسك الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية وسيزداد هذا العدد مع نمو نسبة السكان المسلمين في الصين لتصل إلى 2.1 المئة من إجمالي عدد السكان بحلول العام 2030 وبهدف تعزيز هذه الروابط قامت المملكة العربية السعودية في العام 2017 بإعارة مجموعة من القطع الأثرية العربية والإسلامية إلى المتاحف الصينية.

وسوف يسلط معرض سوق السفر العربي 2018 في دبي الضوء بشكل رئيسي على مفهوم السياحة المسؤولة عبر العديد من الفعاليات والنشاطات بما في ذلك جلسات نقاش خاصة بمشاركة العديد من العارضين المتخصصين.



ع ع



بنا 1346 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/01/22 - 07 : 05 PM