الأونروا تطلق حملة عالمية لدعم موازنتها غزة في 22 يناير / بنا / أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول اليوم الإثنين، عن إطلاق الحملة العالمية الكبرى لتجنيد الدعم المالي للوكالة، بسبب الأوضاع التي تعيشها، عقب التقليص المالي الأمريكي لدعم موازنتها.



وقال كرينبول، في مؤتمر صحفي في مدرسة الرمال الإعدادية للاجئين غرب مدينة غزة: إنه شرف كبير لنا ونحن نعلن من غزة، عن انطلاق حملة الأونروا العالمية والتي تحمل عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن".

وأضاف: هذه لحظات حرجة للغاية ومن أجل ذلك نحن جئنا اليوم لنقوم بهذه الحملة، لأن الأونروا تقف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين، وأقول من قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا، نحن نقف إلى جانبكم كشهود على قضيتكم التاريخية، نقف إلى جانب حقوقكم وكرامتكم".

وأشار كرينبول إلى أن إطلاق الحملة يأتي بسبب التقليص الدراماتيكي، الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في التمويل المقدم للأونروا، وقال: هذه أزمة غير مسبوقة وهذا القرار كان مفاجئا وضارا في نفس الوقت، مؤكداً لكل اللاجئين الفلسطينيين أن مدارس الأونروا ستبقى مفتوحة، وكذلك العيادات والقطاع الصحي، وتقديم الخدمات سيستمر.

وشدد على أن قضية الأونروا محمية من الجمعية العام للأمم المتحد، وقال: "إن تفويض الأونروا محمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه ليس للبيع وتم تمديده بغالبية 176 دولة".

وأشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين عانوا منذ العام 1948م، من غياب حقوقهم بسبب غياب الحل السياسي، وقال: غاب عنهم الاحترام، لا يمكن لأي شخص على الإطلاق أن يحرمهم الاحترام لأنفسهم ويجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق كأي إنسان آخر.

ودعا كرينبول كل الناس للمساعدة حتى يمكنوا الأونروا من تنفيذ التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وليبقى هؤلاء اللاجئون أحياء. وقال "كرامتهم لا تقدر بثمن، ودعونا ننجح هذه الحملة، وتكون عنوانا كبيرا للنجاح أيضا".

من جهته، قال رئيس البرلمان الطلابي المركزي لمدارس الأونروا، الطالب كريم أبو كويك: "تم انتخابي لتمثيل 500 ألف طالبة وطالبة، اليوم أود أن اقول للعالم أجمع إن تعليمنا في خطر. نحن طلاب طموحون وأصحاب إرادة نريد من العالم أن يساندنا لنصبح مواطنين في هذا العالم، وأن نحقق آمالنا وطموحتنا".



ع ع



بنا 1307 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 109 اخر تحديث : 2018/01/22 - 16 : 04 PM