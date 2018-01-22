خطة عربية لافشال مساعي اسرائيل الحصول على عضوية مجلس الأمن القاهرة في 22 يناير / بنا / عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية اجتماعها الثاني اليوم الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير العراق ومندوبها الدائم بالجامعة العربية حبيب الصدر، وبحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبوعلي.



وقال السفير أبوعلي، في تصريحات للصحفيين، إنه جرى خلال الاجتماع تقييم ما تم إنجازه من أجل التصدي لمساعي اسرائيل للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن.

وأضاف أنه تم تعميم خطة العمل التي أعدتها اللجنة في اجتماعها السابق على الدول الأعضاء من أجل التصدي لمحاولات اسرائيل الترشح لمقعد في مجلس الأمن، موضحا أن الهدف من التحرك العربي المنسق في هذا الشأن هو الحيلولة دون حصول حكومة الاحتلال الاسرائيلي من عضوية المجلس خاصة أنها حكومة تتحلل من كل المسؤوليات التي تقع على عاتقها كدولة احتلال سواء من جهة المواثيق والقوانين والقرارات الدولية.

وأكد السفير أبوعلي، أن هناك أكثر من 80 قرارا اتخذها مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية ولَم تلتزم حكومة الاحتلال بأي منها منذ قيامها وإلى اليوم، وبالتالي لا يمكن أن تكافئ دولة تعتبر نفسها فوق القانون وتتحدى المواثيق والشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي في مثل هذا الصلف والاستهتار، بالحصول على عضوية في مجلس الأمن.

واستبعد ابو علي، حصول إسرائيل على هذا المقعد، وقال إن حدث ذلك الأمر سيكون انهيارا في النظام الدولي بدلا من معاقبتها من هذا الجهاز الدولي المسؤول عن إنفاذ القانون وحفظ الأمن.

من جانبه أكد سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة دياب اللوح، أهمية انعقاد اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التحرك العربي لافشال مسعى اسرائيل للترشح للحصول على عصوية مجلس الأمن لعامي 2019- 2020.

وقال إن اللجنة استكملت على مدار اجتماعين متتاليين وضع خطة تحرك سترفع كتوصية لوزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل لاعتمادها ومن ثم التحرك بموجب هذه الخطة للتصدي لترشح اسرائيل لمقعد في مجلس الأمن الدولي.



ع ع



بنا 1305 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/01/22 - 13 : 04 PM