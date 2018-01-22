سمو الشيخ محمد بن مبارك يكرم مدرسة بيان البحرين بمناسبة فوزها بجائزة زايد لطاقة المستقبل المنامة في 22 يناير/ بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب ، وبحضور سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي ، سعادة الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس ادارة مدرسة بيان البحرين بمناسبة فوز المدرسة بجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة الجائزة العالمية للمدارس الثانوية وحيازتها على المركز الاول في المسابقة التي اقيمت في مدينة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقد اعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة عن تهانيه وتبريكاته للدكتورة الشيخة مي بن سليمان العتيبي ومجلس ادارة المدرسة وهيئتيها الادارية والتعليمية، مؤكداً ان هذا الفوز يأتي تتويجاً لجهود المدرسة الموفقة وحرصها على الارتقاء ببرامجها التعليمية وادائها المتميز طبقا لما جاء في المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ورؤية مملكة البحرين 2030 ومبادرات مشروع تطوير التعليم والتدريب في مملكة البحرين الهادف الى استمرارية عملية تطوير التعليم والتدريب والوصول بها الى مستوى العالمية باعتبار التعليم عماد تنمية الدول وتقدمها ونهضتها في مختلف المجالات.



وبهذه المناسبة قام سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة بتقديم شهادة شكر وتقدير للدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي رئيس مجلس ادارة المدرسة، كما هنأ سموه الطلبة والطالبات الفائزين متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في دراستهم وحياتهم العملية.



من جانبها تقدمت سعادة الدكتورة الشيخة مي بنت سليمان العتيبي ببالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة على استقبال سموه لها والطلبة والطالبات الفائزين، مؤكدة ان هذا الفوز يأتي انعكاسا للاهتمام الذي يلقاه التعليم في مملكة البحرين والحرص على تطويره مشيدة بجهود سموه في هذا المجال وذلك منذ توليه رئاسة مشروع تطوير التعليم والتدريب.



حضر اللقاء الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات و الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج والأستاذ جاسم عيسى الشيراوي عضو مجلس إدارة مدرسة بيان البحرين المدير العام في الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشيخة نورة بنت عبدالرحمن آل خليفة مديرة المدرسة الثانوية والشيخة ياسمين بنت سلمان آل خليفة رئيسة قسم البكالوريا الدولية والأستاذة سوزان بولافارثي مدرسة الاحياء و السيدة يارا الملة سكرتيرة مجلس الإدارة ، والطلبة والطالبات الفائزين في المسابقة وهم الطالب عبدالعزيز عادل الخان والطالبة آية آل خليفة والطالبة مريم ناصر والطالب عبدالله الماجد والطالبة زينب الدعيسي والطالبة جود الشيراوي والطالبة زين علي والطالبة هيا محمود والطالب علي المنديل والطالبة نورة بني حماد والطالبة زينب خلف والطالبة زين البلوشي.





ل.ب/خ.س



بنا 1128 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/01/22 - 12 : 03 PM