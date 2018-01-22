وزارة المواصلات والاتصالات: إجراءات للحد من تجاوزات عبور اللوحات الخاصة (برتقالية اللون) عبر جسر الملك فهد المنامة في 22 يناير/بنا/ في إطار دور وزارة المواصلات والاتصالات ووفقاً لتوجهات الوزارة في تطوير وتنظيم جميع تراخيص أنشطة النقل العام بما في ذلك نشاط نقل البضائع الدولي، ارتأت الوزارة الشروع في ايقاف الشاحنات ذات اللوحة الخاصة (برتقالية اللون) التابعة لجميع الشركات والمؤسسات من عبور جسر الملك فهد، وذلك للحد من التجاوزات غير القانونية التي تمارس من هذه الشركات في عمليات النقل.



ودعت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات الراغبة في نقل البضائع عبر جسر الملك فهد، استخراج ترخيص "نقل البضائع الدولي" حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة لدى وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى ذات العلاقة.



واوضحت أن الشركات والمؤسسات المخالفة سوف تمنح فترة سماح لتوفيق أوضاعها حتى تاريخ تنفيذ القرار في 1 يوليو 2018.



وبهذا الشأن، قالت سعادة المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد بوزارة المواصلات والاتصالات "نرجو من جميع شركات النقل والمؤسسات العاملة في أنشطة النقل البري وخاصةً نشاطي نقل البضائع الداخلي والدولي التقيد بجميع الإجراءات وتصحيح أوضاعها".



مضيفة أن الوزارة ستطبق الأنظمة واللوائح المذكورة في القرارات الوزارية، وسوف يتم رصد مخالفات في حال عدم الالتزام بالأحكام واللوائح المنصوص عليها في القرارات.





ح ب/خ.س



بنا 1123 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/01/22 - 28 : 02 PM