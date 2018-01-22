وزير شئون الكهرباء والماء يبحث التعاون الثنائي مع وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الامارات الشقيقة أبوظبي في 22 يناير / بنا / على هامش فعاليات أبوظبي للاستدامة التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، اجتمع الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء مع عدة وزراء من دول مجلس التعاون والدول العربية والدول الصديقة، وكان أبرز هذه الاجتماعات هو الاجتماع مع وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث جرى خلال الاجتماع متابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق العام الماضي لآليات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة الامارات الشقيقة في المجالات المتعلقة بالتطورات الأخيرة في توسعة مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.



وفي هذا الصدد قام الوزير ميرزا باستعراض الخطوات التي بصددها حكومة مملكة البحرين لطرح مناقصة قريباً لإنتاج 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية، وقد أبدى الجانب الاماراتي رغبته في المشاركة في هذه المناقصة.



وأضاف الوزير ميرزا بأن وحدة الطاقة المستدامة بصدد اجراء مناقصة تنافسية لتركيب انظمة الطاقة الشمسية على المباني الحكومية مثل المدارس والمستشفيات وكذلك تنفيذ نظام صافي قياس العداد Net Metering للسماح للأشخاص بالاستفادة من الطاقة المتجددة، وكذلك اعتماد البحرين أطلس طاقة الرياح.



من جانب آخر استعرض الوزير الاماراتي تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي فيما يتعلق بإدارة الاحمال في المنشآت العامة وخفض الاستهلاك الى ادنى المستويات الممكنة عن طريق رفع الكفاءة، حيث اوضح الوزير الاماراتي أن هذه التجربة أتت بالكثير من النتائج الايجابية في المنشآت التي تم التعميم عليها باستخدامها بحيث تمكنت تلك المنشآت من خفض الاستهلاك والحصول على عوائد اقتصادية ممتازة مقابل التعديلات المستنتجة لإدارة الاحمال في المنشأة.



كما عرض الوزير الزيودي ايضاً امكانية تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وامكانية التعاون بين الفرق الفنية من الطرفين في هذا المجال.



وفي ختام الاجتماع تقدم الوزير ميرزا بالشكر الى الوزير الاماراتي والمسئولين على حسن الاستقبال والحفاوة والترحيب والاجتماع المثمر.





أ.أ/خ.س



بنا 1121 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/01/22 - 24 : 02 PM