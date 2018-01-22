رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل رئيس قسم الصحة واللياقة بجامعة بوليتكنك البحرين المنامة في 22 يناير/ بنا / استقبل معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بمكتبه اليوم، السيد محمد راشد علي الشحي رئيس قسم الصحة واللياقة بجامعة بوليتكنك البحرين حيث قدم لمعاليه نسخة من رسالة الماجستير من جامعة العلوم التطبيقية كلية العلوم الإدارية والتي ناقشت موضوع التأثير الإداري للقيادة الإدارية على الالتزام التنظيمي للموظفين.



ومن جانبه هنأ معالي الشيخ سلمان بن عبدلله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري السيد محمد راشد الشحي على حصوله على شهادة الماجستير وأشاد معاليه بالجهد الذي بذله في إعداد هذه الرسالة التي ستكون إضافة إيجابية للباحثين والمهتمين والجهات الرسمية المعنية بمملكة البحرين، متمنياً له دوام التوفيق في حياته المستقبلية والعملية.



ح ب/خ.س



بنا 1115 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/01/22 - 23 : 02 PM