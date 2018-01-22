عاهل البلاد المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من فخامة رئيس أنغولا المنامة في 22 يناير/بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس جواو مانويل لورنسو رئيس جمهورية أنغولا، وذلك رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة الذكرى 42 لاستقلال جمهورية أنغولا.



وأعرب فيها عن جزيل شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على مشاعر جلالته النبيلة متمنياً لجلالته موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0949 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 106 اخر تحديث : 2018/01/22 - 54 : 12 PM