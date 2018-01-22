مجلس الشورى يشيد بتوجيهات جلالة الملك المفدى للتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المنامة في 22 يناير/بنا/ أعرب مجلس الشورى عن بالغ تقديره واعتزازه بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بشأن أهمية التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن والمواطن على صعيد النماء والازدهار، والأولوية للتوافق على إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين يتأثرون بزيادة الرسوم، وأن لا تكون هناك زيادة في الرسوم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة بين السلطتين حول ذلك وبعد أن يتحقق ديوان الرقابة المالية والإدارية من أن ما تم هو وفقًا للقوانين والمعايير المعمول بها في المملكة.

كما أشاد المجلس بهذه التوجيهات الملكية التي تعكس حرص جلالة الملك المفدى على تحقيق أعلى مستويات التكامل والتعاون والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد أن هذه التوجيهات تعزز من الجهود التي تبذلها السلطتان التشريعية والتنفيذية في سبيل ضمان العيش الكريم لجميع المواطنين، والعمل على إعادة هيكلة الدعم، وتوجيهه للمواطنين الأكثر استحقاقًا لمختلف أشكال الدعم المقدم من الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وباهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله.



وأكد أن توجيهات جلالته تمثل نبراسًا مضيئًا لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويدفعهما نحو إحراز المزيد من الحقوق والمكتسبات للمواطنين، وبما يدفع بعجلة النمو والتقدم في البحرين، ويجعلها تسير وفق استراتيجيات واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.



وشدد في الوقت نفسه، على دعمه ومساندته لجميع برامج وخطط الدعم الحكومي لمختلف فئات المجتمع، وللعديد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مبينًا أن الظروف الاقتصادية تتطلب تعاونًا بنّاءً من جميع المواطنين، وتكاتفًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الحكومية بالجودة المطلوبة.



وأعرب عن ثقته الكاملة بالجهود المخلصة التي تبذلها اللجنة المشتركة بين السطلتين الموقرتين، وجميع المسؤولين الحكوميين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وحرصهم على صوغ توافقات، وأرضية مشتركة لإعادة هيكلة الدعم، بما يحقق تطلعات وطموحات وآمال القيادة الحكيمة.



وأكد دعمه ومساندته لكل الخطط والبرامج الرامية إلى توجيه الدعم والمساندة إلى مستحقيه من المواطنين، ووقوفه مع القيادة الحكيمة في كل ما من شأنه صون المكتسبات الوطنية، وضمان استمرار تحقيق المنجزات للمواطنين.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0707 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 140 اخر تحديث : 2018/01/22 - 27 : 10 AM