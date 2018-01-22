لقاء تشاوري بين ديوان الخدمة ومسؤولي الجهات الحكومية بشأن البعثات والمنح الدراسية من الجهات الخارجية المنامة في 22 يناير /بنا/ عقد ديوان الخدمة المدنية لقاء تشاوريا لمسئولي الجهات الحكومية بمبنى الديوان حول تنظيم آلية عمل المنح المقدمة من السفارات العاملة في مملكة البحرين أو أي من المنظمات الدولية او الإقليمية أو غيرها وذلك رغبة في مد جسور التعاون والتنسيق مع المعنيين في الجهات الحكومية المختصين بمتابعة المنح الخارجية.

وأشار مدير إدارة تنمية الموارد البشرية محمد صالح الداوود أن الهدف من هذا اللقاء هو زيادة فرص استفادة أكبر عدد ممكن من موظفي الجهات الحكومية من المنح الخارجية المقدمة من هذه الجهات، ورفع كفاءة العمل المشترك بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتحقيق هذا الهدف وتعزيز التعاون والتواصل.



وحول آلية سير البعثات والمنح الدراسية، بين الداوود أن عملية الترشيح، تتم بعد استلام وزارة الخارجية للمنحة من الجهة، وارسالها لديوان الخدمة المدنية ليقوم بدوره بتعميم المنحة على الجهات الحكومية واستلام أسماء المرشحين لدراستهم ثم ارسالهم الى وزارة الخارجية، وذلك حسب ما نصت عليه تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2017 بشأن البعثات والمنح والدورات الدراسية أو التدريبية التي تقدمها السفارات العاملة في المملكة أو أي من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو غيرها.



وأوضح مدير إدارة تنمية الموارد البشرية أنه تم استحداث استمارة تقييم برنامج تدريبي للمنح الخارجية، لمعرفة أهمية الاستفادة من البرنامج، ومدى ملائمة البرنامج للترشيح له في المستقبل، كما يتم التنسيق مع الموظف المبتعث لنقل خبرته لموظفي القطاع الحكومي.



وأكد الداوود في نهاية اللقاء أن مصلحة الموظف تأتي في المركز الأول، مبينا أهمية سرعة الاستجابة لعملية الترشيح للمنح الخارجية.

كما تم خلال هذا اللقاء الرد على استفسارات المسؤولين بالجهات الحكومية واستعراض ملاحظاتهم ومشاكلهم للعمل على حلها ومتابعتها بشكل مستمر.











ع.ب.ع/خ.س



بنا 0706 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 137 اخر تحديث : 2018/01/22 - 15 : 10 AM