وزير الخارجية الفلسطيني: عباس سيطلب من الاتحاد الاوروبي الاعتراف رسميا بدولة فلسطين بروكسل في 22 يناير/ بنا / قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان الرئيس محمود عباس سيطلب من الاتحاد الأوروبي الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية خلال لقائه اليوم الاثنين وزراء خارجية من التكتل.

وقال المالكي ان عباس سيبلغ الاتحاد الاوروبي انه يتوجب عليه أخذ هذه الخطوة "كوسيلة للرد" على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



واضاف المالكي في مقابلة مع فرانس برس في بروكسل ان عباس سيعيد التأكيد ايضا على "التزامه بعملية السلام" في الشرق الأوسط.

وقبل اسبوع ندد عباس بجهود ترامب لحل مشكلة الشرق الاوسط ووصفها ب"صفعة العصر"، واعتبر ان اسرائيل "انهت" اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني التي تستند اليها عملية السلام المتوقفة.



وقال المالكي "بما ان قرار ترامب قد غيّر قواعد اللعبة، فان (عباس) يتوقع من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المبادرة والاعتراف بشكل جماعي بدولة فلسطين كوسيلة للرد على قرار ترامب".

وتأتي محادثات عباس في بروكسل فيما يزور نائب الرئيس الاميركي مايك بنس اسرائيل خلال جولة له في الشرق الاوسط، مع تصاعد الغضب العربي بسبب اعلان واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها الى هناك.



وسيلتقي عباس الاثنين بوزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فديريكا موغيريني ووزراء خارجية دول الاتحاد ال28 على هامش اجتماعهم الشهري، بعد ان قام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بزيارة مشابهة الشهر الماضي.

وقال مسؤولون في بروكسل ان الاعتراف بدولة فلسطين الاثنين امر مستبعد، وافضل ما قد يأمل عباس انجازه هو تحقيق تقدم باتجاه عقد "اتفاقية شراكة" مع التكتل.









و.ش



بنا 0603 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/01/22 - 12 : 09 AM