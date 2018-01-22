ولد الشيخ: تجاوب جميع أطراف النزاع اليمني لجهود استئناف المسار السياسي صنعاء في 22 يناير/ بنا /أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الإثنين، تجاوب جميع أطراف النزاع اليمني، مع جهوده الرامية إلى استئناف المسار السياسي المتعثر منذ أكثر من عام.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن ولد الشيخ، اوردته وكالة انباء الأناضول، في ختام زيارته إلى السعودية التي استمرت 4 أيام، والتقى فيها قيادات يمنية وخليجية وسفراء الدول المعتمدة لدى اليمن.



ودعا المبعوث الأممي أطراف النزاع اليمني إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الظروف السانحة للانخراط بشكل تام في العملية السياسية وبنوايا حسنة".

ولم يكشف ولد الشيخ عن أي تفاصيل إضافية حول مكان وزمان عقد مشاورات السلام الجديدة، بعد تلقيه تجاوبا من جميع الأطراف.



وتأتي جهود استئناف العملية السياسية باليمن بعد تعثر ثلاث جولات سابقة من المشاورات عقدت في كل من مدينتي بيال وجنيف في سويسرا، وفي عاصمة الكويت.

ورحب بفتح التحالف العربي لمينائي الحديدة والصليف، غربي اليمن، مطالبا بتعاون الجميع لإبقاء المينائين مفتوحين، لتأمين إيصال المساعدات والمواد الأخرى للشعب اليمني الذي هو بأمّس الحاجة إليها.





و.ش



بنا 0527 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/01/22 - 37 : 08 AM