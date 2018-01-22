مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 22 يناير / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والاحداث المستجدة على مختلف الاصعدة الدولية والمحلية، كما تابعت الصحف آخر التطورات خلال الساعات القليلة الماضية، وفيما يلي أبرز العناوين:

/جلالة الملك لدى استقباله سمو رئيس الوزراء: لا رسوم جديدة حتى تنتهي إعادة هيكلة الدعم.

/سمو الشيخ علي بن خليفة: تطوير التعليم بمختلف مراحله.

/وزير الداخلية يكشف عن أكبر عملية أمنية استباقية: إحباط مخططات لاغتيال شخصيات عامة وتفجير منشآت نفطية.

/وزير النفط: الحكومة تفكر بتخصيص حقيبة دعم تضم كل أشكال الدعم المالي المقدم للمواطن البحريني.

/وزير شؤون الاعلام: النهوض بالرسالة الإعلامية يواكب مسيرة البحرين التنموية.

/نواب وشوريون يشيدون بتوجيهات الملك ويـؤكـدون: تـعـكـس حـرص جـلالــتـه عـــلى مــصـلـحــة الــمــواطنين.

/الخارجية تؤكد حرصها على الوقوف مع المواطنين بالخارج عند مواجهة صعوبات.

/البحرين تؤكد أن هجمات مليشيات الحوثي تجاه المدن السعودية انتهاك سافر لقرارات الأمم المتحدة.

/فعاليات رسمية وشعبية: مبادرة وزير الداخلية للانتماء الوطني نقلة نوعية في إشراك المجتمع للحفاظ على الأمن.

/في تقرير لـ«بنا» توقعات بزيادة علاوة الغلاء مقابل رفع الدعم عن اللحوم.

/ضمن خطته التطويرية للعام الجاري 400 موقف للسيارات وتكييف مركزي في سوق مدينة عيسى الشعبي.

/شركة «أملاك» تُعين «مجموعة الغناه» مقاولا رئيسيا لمشروع «برج الساية».

/توقيع 74 خطاب نوايا باستثمارات 240 مليون دولار في 2017.

/مستشفى الملك حمد يحرز الذهب في مسابقتين عالمتين.

/برئاسة سمير ناس إعلان أكبر تحالف تجاري للترشح لانتخابات الغرفة.

/الجبير: إيران تمد الحوثيين بالأسلحة للاعتداء على السعودية.

/تركيا تواصل هجومها على عفرين السورية.. وفرنسا تطلب اجتماعا لمجلس الأمن.

/مئات آلاف المتظاهرين في مسيرات النساء الثانية المناهضة لترامب.

/بوريس جونسون يحض بريطانيا على استقبال ترامب.

/العاهل الأردني يعرب لبنس عن قلقه من القرار الأمريكي بشأن القدس.

/18 قتيلا بينهم 14 أجنبيا في هجوم تبنته طالبان على فندق في كابول.

/السلطة اليمنية المعترف بها تعلن أول موازنة منذ خروجها من صنعاء.

/القوات التونسية تقتل قياديا بارزا في القاعدة.

/نائب الرئيس الامريكي يصل تل ابيب.



و.ش



بنا 0456 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 175 اخر تحديث : 2018/01/22 - 30 : 09 AM