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الطقس في البحرين: بارد نسبيا مع غبار أحيانًا ورطب خلال الليل
2018/01/22 - 17 : 08 AM
المنامة في 22 يناير/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله باردًا نسبيا مع غبار أحيانًا ورطب خلال الليل.
الرياح: شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة احيانا وتتحول إلى متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة الصغرى 25 بالمئة.



ن.ع/و.ش

بنا 0439 جمت 22/01/2018


عدد القراءات : 154         اخر تحديث : 2018/01/22 - 17 : 08 AM
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