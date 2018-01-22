الطقس في البحرين: بارد نسبيا مع غبار أحيانًا ورطب خلال الليل المنامة في 22 يناير/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله باردًا نسبيا مع غبار أحيانًا ورطب خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة احيانا وتتحول إلى متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد خلال الليل.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة الصغرى 25 بالمئة.







ن.ع/و.ش



بنا 0439 جمت 22/01/2018





عدد القراءات : 154 اخر تحديث : 2018/01/22 - 17 : 08 AM