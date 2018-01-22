العصفور: مبادرة الانتماء الوطني التي أعلنها وزير الداخلية تدعم مبادرتنا الاستراتيجية (كلنا شركاء في السلام) المنامة في 21 يناير/ بنا / قال سعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور أن اللقاء الذي عقده معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع نخبة من أبناء الوطن يعد بحق لقاءً استراتيجيا وطنيا بامتياز، كونه يجسد روح الشراكة المجتمعية، مؤكدا على أن مبادرة الانتماء الوطني التي أعلنها معالي الوزير تدعم بشكل كبير مبادرة المحافظة الشمالية (كلنا شركاء في السلام).



ووصف اللقاء بأنه عادة حميدة جبل عليها معاليه لطمأنة الرأي العام بشأن استقرار النظام والأمن العام وأن الأمن تحت السيطرة وهي الشفافية التي عهدناها في هذه القيادة الامنية في استعراض العمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الأمن العام من منظمات الارهابية مثل جماعة الأشتر الارهابية وجماعة المختار الارهابية الممولين من الحرس الثوري في إيران والحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، وللوضع الأمني لعام 2017 وفق ما تستوجبه الخطة الأمنية.



وأفاد العصفور بأن هذا التواصل العميق في دلالاته بين معالي الوزير وبين شرائح المجتمع البحريني لإطلاعها على الأوضاع والترتيبات والإجراءات الأمنية وبرامج وخطط التحديث والتطوير للمنظومة الأمنية، يعتبر من أهم أركان الإنجازات التي حققتها الوزارة في عهد معالي الوزير ومن ذلك ما شهدناه من مشاركة المجتمع في الإشادة بجهود رجال الأمن وتقدير تضحياتهم والتعاون معهم في منظومة تجعل من كل مواطن أساسا قويا في صون المكتسبات الوطنية.



وأضاف :"حينما توجه معاليه بسؤال الحاضرين: ماذا تودون ان تروا البحرين في ظل الاعمال الارهابية".. فهي في الحقيقة دعوة من أجل تعزيز الشراكة الامنية في ظل مكتسبات العهد الاصلاحي في رغبة جلالة في نقل البحرين من تخندق الطائفية الي فضاءات الوطنيه، موضحا أن معالي الوزير حال استعراضه لعدد من العمليات الأمنية الكبيرة، أعطى دلالة على التطور والجهد المكثف والاستعداد العالي للمؤسسة الأمنية في تنفيذ الخطط الأمنية لاستهداف مصادر الخطر وما يهدد أمن بلادنا من جهة، وتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة في التواصل مع المواطنين والمسئولين للتباحث حول الأوضاع الأمنية، والعمل على نشر قيم الاعتدال والوسطية ومواجهة التطرف والكراهية، وهذا ما تبين من تركيز معالي الوزير على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كأكبر مشروع وطني يحقق الإنجاز ويجمع أبناء الوطن، وضرورة المضي قدما في المحافظة على أمانة الوطن الذي تسوده المحبة.



وركز على ان الدلالات التي يدعوا إليها معاليه تشمل الدعوة الى الشراكة الامنية وهو امتداد الشراكة المجتمعية التي جسدت تطلعات معاليه منذ تسلمه حقيبة وزارة الداخليه علاوة على تعزيز الهويه الوطنيه كنمهاج عمل من خلال التربية والتعليم، كما تأتي مبادرة اعتماد جائزه لتعزيز الانتماء والولاء والمواطنة كبادرة غير مسبوقة مستشهدا معاليه بتوجيهات جلاله الملك اليه شخصيا وقبل استلامه حقيبة الداخليه توضح ان الهدف من هذا المنصب هو العمل مع كل البحرينيين ولم يخص فريقا دون آخر، والحركة الاصلاحية جاءت من اجل تعزيز المكاسب لكل البحرينيين.



وفيما يتعلق بالمبادرة الشاملة للانتماء الوطني التي طرحها معالي الوزير بما تشمله من تشريعات وأنظمة ومناهج ومقررات ومطبوعات وحملات العلاقات العامة وبرامج الانتماء، قال العصفور :"هذا المشروع الوطني الحضاري سينجح بالتأكيد، لأن قراءة معالي الوزير تمثل بحق الاتجاه الذي نشأ عليه المجتمع البحريني لتعزيز الولاء والمواطنة وترسيخ قيمها، والحفاظ على الهوية الوطنية.



وفي هذا الصدد، أولينا أهمية كبرى لتوزيع فعاليات الأعياد الوطنية على الخارطة الجغرافية للمحافظة الشمالية لتشمل مختلف المناطق "، معبرا عن أن مبادرة المحافظة الشمالية :"كلنا شركاء في السلام"، تأسست بناء على توجيهات معالي الوزير في ربط الأمن بالتنمية، واشراك المؤسسات الرسمية والأهلية في خطط وبرامج وأنشطة ترتقي بالمجتمع، وتتيح للجميع المشاركة الفاعلة.





ح ب/م خ



بنا 1806 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/01/21 - 13 : 09 PM