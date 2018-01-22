رئيس حاخامات روسيا يستقبل سفير مملكة البحرين في موسكو موسكو في 21 يناير/ بنا / أشاد الحاخام الأكبر بيريل لازار رئيس حاخامات روسيا الاتحادية بالتسامح والتعايش السلمي بين أتباع الأديان في مملكة البحرين والذي يرعاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك خلال استقبال الحاخام الأكبر بيريل لازار سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية، حيث قدم شرحا للحاخام الروسي عن تاريخ الطائفة اليهودية في مملكة البحرين وتعايشها السلمي مع الطوائف ومشاركة أبنائها مع إخوانهم المواطنين في عملية البناء المجتمعي.



من جانبه، أعرب الحاخام الروسي عن إعجابه بالتعددية الدينية في مملكة البحرين والسماح لأتباع الأديان بممارسة عباداتهم في معابدهم بحرية تامة مما يعكس الثراء الحضاري والثقافي للمملكة وحكمة قيادتها وانفتاح شعبها، مؤكدا وحدة أهداف الأديان السماوية المتمثّلة في عبادة الله عز وجل والتعاون بين أتباعها لإعمار الأرض.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1654 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 100 اخر تحديث : 2018/01/21 - 03 : 08 PM