الجيش اليمني : مقتل 5 من ميليشيا الحوثي خبراء في زراعة الألغام عدن في21 يناير /بنا/ ذكر الجيش اليمني اليوم الأحد ان خمسة خبراء في زراعة الألغام البحرية من المليشيات الحوثية قتلوا وتم أسر سادس بمحافظة حجة شمال غرب صنعاء.

وقال بيان للمنطقة العسكرية الخامسة إن أربعة زوارق بحرية تابعة للتشكيل البحري التابع للمنطقة الخامسة اشتبكت اليوم مع ثلاثة زوارق بحرية تابعة للمليشيات الحوثية، وذلك أثناء قيام تلك العناصر بزراعة عشرات الألغام البحرية بالقرب من خط الملاحة الدولي المحاذي لمدينة ميدي الساحلية.



وأوضح البيان أن القوة البحرية تمكنت من إحراق أحد الزوارق وعلى متنه ثلاثة من العناصر الحوثية ،كما تمكنت من السيطرة على الزورق الثاني بعد قتل اثنين على متنه وأسر عنصر آخر فيما لاذ الزورق الثالث بالفرار.





س.ي



بنا 1505 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/01/21 - 39 : 06 PM