رحب بمشاريع نادي الإعلام بجامعة البحرين .. وزير الإعلام: دعم المواهب الشبابية الواعدة في المجال الإعلامي والفني المنامة في 21 يناير/ بنا /أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام حرص الوزارة على دعم المواهب الشبابية الواعدة في المجالين الإعلامي والفني بالشراكة مع الجامعات الوطنية والقطاع الخاص، وتمكينها من مواصلة إبداعاتها في خدمة المجتمع، والنهوض بالرسالة الإعلامية بما يواكب مسيرة المنجزات التنموية والحضارية المحققة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



وأعرب الرميحي، لدى استقباله الهيئة الإدارية لنادي الإعلام بجامعة البحرين، عن تقديره لجهود الأندية الطلابية في تنمية المواهب والهوايات الوطنية، وتشجيع الطلبة والطالبات على الانخراط في العمل التطوعي وتجسيد قيم التعاون والتكافل والشراكة التي تميز المجتمع البحريني بثوابته الحضارية والثقافية الأصيلة، وقيمه الإنسانية الراقية، والابتعاد عن أي أنشطة من شأنها التمييز أو التفرقة على أساس ديني أو طائفي أو سياسي.



ورحب وزير شؤون الإعلام بالمشاريع الإبداعية والأفكار المبتكرة المقدمة من نادي الإعلام بجامعة البحرين، مؤكدًا دعم الوزارة وتقديرها لجهودهم في مجال الأنشطة التوعوية وتنظيم الفعاليات الإعلامية، وتحفيز الطلبة على الإنتاج الفني والإعلامي والمشاركة في خدمة المجتمع وتعزيز روح المواطنة الحقة، من خلال ما ينظمه من دورات ومحاضرات ومسابقات وبرامج تثقيفية وتدريبية في مختلف فنون الإعلام والاتصال سواء داخل الحرم الجامعي أو عبر شبكات الإعلام الاجتماعي.



ومن جانبه، أعرب الطالب يعقوب عبدالرحمن القطان رئيس الهيئة الإدارية لنادي الإعلام بجامعة البحرين عن شكر وتقدير طلبة الجامعة، لاسيما في قسم الإعلام والسياحة والفنون بكلية الآداب، لسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على ثقته الدائمة في قدراتهم ومواهبهم، وانحيازه للكوادر الشبابية الوطنية في مجالات الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، وتوسيع الخيارات أمامهم للمشاركة بفعالية في مسيرة التطور الإعلامي.



م.ا.ب/م.ح.



بنا 1505 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 120 اخر تحديث : 2018/01/21 - 07 : 06 PM