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وزير الخارجية الكويتي يلتقي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي ضد "داعش"
2018/01/21 - 19 : 05 PM
الكويت في 21 يناير/ بنا / التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح هنا اليوم المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي ضد "داعش" بريت ماكغورك الذي يزور الكويت حاليا.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية انه تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لاستضافة دولة الكويت الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش) في 13 فبراير المقبل ومناقشة التقدم المحرز في مواجهة التنظيم الإرهابي وسبل تعزيز الجهود الدولية لتجفيف منابعه والقضاء عليه.


م خ

بنا 1402 جمت 21/01/2018


عدد القراءات : 85         اخر تحديث : 2018/01/21 - 25 : 05 PM
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