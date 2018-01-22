المحافظة الجنوبية و"الإسكان" تؤكدان أولوية استفادة أهالي عسكر وجو والدور من الخدمات الاسكانية في مدينة خليفة المنامة في 21 يناير/ بنا / اجتمع سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية مع سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان في قاعة الاجتماعات بالمحافظة بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين تناول خلالها سموه جملة من المواضيع والأمور المتعلقة بمدينة خليفة.





ورحب سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة بوزير الإسكان مشيداً بالدور الحيوي والتنموي المهم الذي تقوم به الوزارة في خدمة المواطنين مؤكداً على الأهمية الذي تحتله مدينة خليفة والتي تفضل بمباركة تسميتها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى في المحافظة الجنوبية باسم مؤسس وباني نهضة الوطن صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر .



واشار سموه إلى ما تمثله مدينة خليفة من تتويج تنموي اسكاني فريد يعد الأكبر والاضخم على مستوى مملكة البحرين والذي تولي المحافظة الجنوبية جل اهتمامها واولوية عملها في ضمان سيرها وفق الهدف الذي وضع من اجلها الى جانب تلبية وتحقيق تطلعات الأهالي خاصة مناطق عسكر وجو والدور في الاستفادة من الوحدات الاسكانية للمشروع.



وفي تصريح مشترك خلال الاجتماع طمأن سمو الشيخ خليفة بن علي ال خليفة والمهندس باسم بن يعقوب الحمر أهالي مناطق عسكر وجو والدور في أولوية الحصول على الخدمات الاسكانية المقدمة بمدينة خليفة الى جانب تأمين الخدمات الاسكانية للمناطق الثلاث بالشكل الذي يضمن تغطية الطلبات المستقبلية، مؤكدين أهمية استفادة المواطنين من مختلف مناطق المحافظة الجنوبية من المشروع الاسكاني لمدينة خليفة بالصورة التي يتطلع اليها أهالي المحافظة.



وعبر وزير الإسكان عن شكره وتقديره لمتابعة واهتمام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ الجنوبية والوقوف على اخر مستجدات مشروع مدينة خليفة وحرص سموه على إيصال ومتابعة احتياجات مواطني المحافظة مؤكداً على سير مشروع مدينة خليفة والخدمات الاسكانية المقدمة للمواطنين وفق خطة العمل والفترة الزمنية الموضوعة له والمقسمة على أربع مراحل التي تحقق من خلالها تكامل الخدمات ومرافق المدينة وتؤمن للمواطنين الاحتياجات المتنوعة التي تضمن لهم سبل الحياة الكريمة.



وقدم فريق عمل من المحافظة الجنوبية عرضاً مرئياً لاهم استفسارات وتساؤلات مواطني المحافظة والتي رصدتها المحافظة عبر مختلف القنوات بشأن الخدمات الاسكانية في مدينة خليفة إلى جانب عدد من النقاط المرتبطة بالاستحقاق الاسكاني للمستفيدين منها.



وتناول وزير الإسكان والمسؤولين بالوزارة توضيح ما يتعلق بكافة الاستفسارات والتساؤلات المرصودة والتي تدخل جميعها في نطاق ما حرصت عليه وزارة الإسكان في مشروع مدينة خليفة الاسكاني وباقي المشاريع المقامة في نطاق المملكة من معايير وخدمات تحقق السكينة والراحة المعيشية لكافة المواطنين.





ل.ب/س.ي



بنا 1338 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 111 اخر تحديث : 2018/01/21 - 16 : 05 PM