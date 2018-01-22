انطلاق المؤتمر الخليجي الأول للتعليم والتنمية البشرية غدا بمشاركة خليجية واسعة المنامة في 21 يناير / بنا / ينطلق غدا الاثنين المؤتمر الخليجي الأول للتعليم والتنمية البشرية تحت عنوان "آفاق تعليمية برؤى ابتكارية" في رحاب جامعة الخليج العربي ليختتم اعماله في 23 يناير الجاري، بعد مناقشة 10 محاور رئيسية حول التخطيط المستقبلي والرؤى التعليمية التي تواكب التحولات والمستجدات العالمية، ودور التعليم في ترسيخ وتعزيز القيم الوطنية بين أبناء دول الخليج العربي، والتعليم والتدريب لإعداد قيادات بشرية لتطلعات المستقبل، وجودة التعليم وربط المناهج والبرامج بالاحتياجات الفعلية ومجالات التنمية البشرية.



ويناقش المؤتمر ايضاً قضايا وتوجهات حديثة في ميدان تربية وتعليم صعوبات التعلم والإعاقات والتوحد، كما يتناول التعليم والتنمية البشرية في عصر التكنولوجيا المتقدمة، قضايا معاصرة في تعليم ورعاية الموهوبين والتطلعات المستقبلية، وآفاق ورؤى علمية، لبحوث علم النفس في ضوء القضايا التعليمية الراهنة، بالإضافة إلى برامج الإرشاد ودورها في مواجهة المشكلات التعليمية للطلبة، والمعوقات والآفات التي تهدد العملية التعليمية وتعمل على الحد من التنمية البشرية.

وأكد أمين عام المؤتمر، طالب الدكتوراه بقسم تربية الموهوبين بجامعة الخليج العربي، سعيد بن مشبب القحطاني، أن المؤتمر الذي يقام لأول مرة سيشارك فيه خبراء ومتخصصون في مجال التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستركز أوراق المؤتمر على دور التعليم في تنمية المواهب الخليجية، وإبراز التجارب المحلية والعالمية، وتمكينها وتأهيلها لمناصب قيادية عليا في الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية ومختلف الهيئات والمؤسسات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا أن المؤتمر يستهدف التعرف على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والخليجية والمحلية في التعليم وتنمية الموارد البشرية وتدريب المواهب وتعزيز المهارات المختلفة كي توائم مخرجات الجامعات المختلفة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل من خلال التركيز على التعليم التطبيقي.



ن.ف/ع ع



بنا 1239 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 131 اخر تحديث : 2018/01/21 - 43 : 03 PM