قوة الدفاع تنفذ تمرين القيادات (قوة العزم)‎ بالمشاركة مع الحرس الوطني ووزارة الداخلية المنامة في 21 يناير / بنا / تنفذ قوة دفاع البحرين بالمشاركة مع الحرس الوطني ووزارة الداخلية تمرين القيادات الميداني المشترك "قوة العزم" اعتباراً من صباح يوم الأثنين 22 يناير ولغاية مساء يوم الأربعاء 24 يناير 2018م، وذلك في مختلف مناطق محافظات المملكة.



وأكد قوة دفاع البحرين حرصها الدائم على إجراء مثل هذه التمارين المشتركة لما لها من دور هام في تطوير الأساليب المتبعة في عمليات رفع مستوى الجاهزية والاستعداد، وتقوية جهود التنسيق المشترك وتعزيز سبل التعاون بين المؤسسات العسكرية، حيث سيتم تنفيذ عدد من محاور العمل المشترك من أجل رفع مستوى الجاهزية القتالية والإدارية لأسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين و الحرس الوطني ووزارة الداخلية بالإضافة إلى صقل خبراتهم العسكرية والارتقاء بالمفاهيم القيادية من خلال التمارين الميدانية المشتركة والتي ستسهم في تحقيق الاحتراف المنشود لمختلف تخصصات وأعمال العمليات القيادية العسكرية المشتركة لمنتسبي مختلف المؤسسات العسكرية.



كما يهدف هذا التمرين إلى تدريب القوات المشاركة وإعدادها على العمل القيادي المشترك من خلال عمليات التنسيق والتخطيط والتنفيذ للعمليات الدفاعية المشتركة، والعمل على تقييم وتطوير معايير التدريب للوصول بالعمل المشترك إلى مستويات عالية من الكفاءة القيادية والمقدرة القتالية المتقدمة.



ن.ف/ع ع



بنا 1204 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/01/21 - 11 : 03 PM