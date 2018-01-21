وزارة الخارجية تقيم حفل توديع لسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين المنامة في 21 يناير/ بنا / أقامت وزارة الخارجية بالديوان العام للوزارة اليوم وبحضور سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية، حفل توديع تكريماً لسعادة السيد جافيد مالك سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى المملكة.



وخلال الحفل، أشادت سعادة وكيل وزارة الخارجية بالجهود الطيبة التي بذلها السفير الباكستاني خلال فترة عمله وإسهامه في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية على كافة الأصعدة، مؤكدة الحرص على الارتقاء الدائم بمستوى تلك العلاقات نحو آفاق أرحب.

ومن جانبه، قدم السفير الباكستاني شكره وتقديره لسعادة وكيل وزارة الخارجية، ولجميع المسؤولين في مملكة البحرين على تعاونهم الكبير الذي حظي به خلال فترة عمله في المملكة، متمنياً لمملكة البحرين وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والرخاء.



وفي نهاية الحفل، قدمت سعادة وكيل وزارة الخارجية هدية تذكارية بهذه المناسبة لسعادة السفير الباكستاني، متمنيةً له التوفيق والنجاح الدائم.











ن.ف/خ.س



بنا 1130 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/01/21 - 37 : 02 PM