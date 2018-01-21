البحرينية زهراء باقر تحوز على لقب "سفيرة الإيجابية" في "المرأة العربية للإبداع" القاهرة في 21 يناير / بنا / كرم مهرجان "المرأة العربية للإبداع " في دورته الثانية بمدينة شرم الشيخ المصرية سفيرة الإيجابية البحرينية زهراء باقر كسيدة أعمال ريادية مبدعه تقديراً لجهودها وعطائها الداعم لدور المرأة العربية.



وقدمت زهراء باقر، ورش عمل خاصة لمجموعة من النخبة، مع جلسات عصف ذهني لمجموعة متنوعة تمثل مختلف قطاعات المجتمع لوضع حلول للتمكين الاقتصادي بطرق إبداعيه كأحد البرامج الأساسية خلال فعاليات المهرجان.



وأكدت زهراء أن هذا التكريم يعتبر حافزاً للاستمرار في تنمية العمل المجتمعي، وتمكين المرأة، وتأكيداً على أهمية الإبداع والتميز لدى المرأة العربية وخاصة البحرينية والخليجية بحكم تمثيلها لدول مجلس التعاون والمملكة، مثمنةً دور حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودور صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للمرأة في توفير بيئة حاضنة وداعمة للمرأة في كافة المجالات.



وشكرت زهراء إدارة المهرجان ممثلة بجمهورية مصر العربية على التكريم والاهتمام بالمرأة الريادية، وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة وإبراز إبداعاتها.



وتضمنت الدورة الثانية للمهرجان عرضاً لتجارب النجاح لعدد من الشخصيات النسائية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وحمل مهرجان المرأة العربية للإبداع شعار "التمكين الاقتصادي والمرأة الريادية" في مصر، بمشاركة رائدات وسيدات أعمال من 13 دولة عربية.



وشاركت في المهرجان الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، والوفد الفرنسي لمنظمة التحقيقات والأحكام المعلوماتية الدولية لدى الأمم المتحدة والسفير لبناني بلال الغمراوي، والسفير الفلسطيني عماد شعث، واللواء طارق مهدي، وشخصيات من جامعة الدول العربية وبحضور مشاركين من الفنانات التشكيليات ورائدات اعمال وناشطات في العمل المجتمعي وإعلاميات وشخصيات من مختلف الدول.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1106 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/01/21 - 16 : 02 PM