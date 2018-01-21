مؤسسة حقوق الإنسان تبحث مع السفير الروسي تفعيل التعاون في المجال الحقوقي المنامة في 21 يناير /بنا/ استقبلت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبها سعادة السيد فاغيف غاراييف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين،

حيث أشادت بعمق ومتانة العلاقات التي تربط مملكة البحرين بجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وما شهدته من تنام ملحوظ في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، تطرقت الآنسة خوري في حديثها إلى اهتمام المملكة الخاص بالشأن الحقوقي منذ انطلاق المشروع الاصلاحي لجلالة ملك البلاد المفدى، والذي تمثل في إنشاء العديد من المؤسسات والجمعيات الحقوقية.



كما وقدمت الآنسة خوري موجزا حول أبرز الانجازات والتحديات في مجال حقوق الانسان في المملكة، ودور المؤسسة الوطنية في التعامل معها بما يسهم في أن تكون مملكة البحرين نموذجا رائدا في الممارسة الحقوقية.



من جانبه، رحب السفير الروسي بما تقوم به المؤسسة الوطنية من عمل إنساني، معبراً عن شكره وتقديره على حسن الاستضافة، مؤكدا على ضرورة تفعيل التعاون من خلال التنسيق بين البلدين في المجال الحقوقي بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.





ع.ب.ع/خ.س



بنا 1041 جمت 21/01/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/01/21 - 50 : 01 PM